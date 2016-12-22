تسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة في حوادث المرور

كشف الدرك الوطني في بيان له هذا الخميس عن وفاة 13 شخصا و جرح 68 آخر إثر وقوع 21 حادث مرور في غضون 24 ساعة على مستوى 14 ولاية من الوطن.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث الخطير سجل على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا على مستوى الطريق الرابط بين حد الصحاري و عين وسارة في أعالي منطقة بوخشيبة بلدية حد الصحاري (الجلفة).

وأفاد البيان أيضا أن سائق حافلة للنقل الجماعي للمسافرين قادمة من بسكرة باتجاه تلمسان قد فقد السيطرة على مركبته مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأشار الدرك الوطني إلى أن هذا الحادث تسبب في وفاة ستة (6) أشخاص وإصابة خمسة و ثلاثين (35) أخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات حاسي بحبح و عين وسارة و حد الصحاري حيث نقلت أيضا جثامين الضحايا المتوفين.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية