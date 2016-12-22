طلعي: إطلاق مناقصة دولية لاقتناء قطارات جديدة ذاتية الدفع

أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي هذا الخميس أنه قد تم إطلاق مناقصة دولية لاقتناء قطارات جديدة ذاتية الدفع .

و في معرض رده على سؤال طرحه عضو بمجلس الأمة خلال جلسة للأسئلة الشفوية ويتعلق بوضعية عربات القطارات أكد الوزير أن القطاع قام من خلال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإطلاق مناقصات دولية تخص اقتناء 17 قطارا ذاتي الدفع يستجيب لكافة المعايير الدولية وهذا ابتداء من 2018.

وفي هذا الإطار سيتدعم خط (بشار-وهران) بقطارات في إطار هذه العملية ما سيسمح بزيادة عدد الرحلات اليومية.

وتعمل الشركة حاليا وإلى غاية 2019, على إعادة تأهيل 220 عربة قطار لنقل المسافرين وهذا على مستوى ورشات الشركة في ولاية سيدي بلعباس يتابع طلعي.

وتندرج هذه العملية الأولى من نوعها في إطار البرنامج المسطر لتجديد وإعادة تأهيل العربات الممتد من 2016 إلى 2019.

وستدخل القطارات الأولى حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من 2017 بعد اجتياز المرحلة التجريبية خلال الثلاثي الأول من نفس السنة والمصادقة على اولى العربات النموذجية يضيف الوزير.