اتفاقية لتكوين الصحفيين في المجال الرياضي بين وزارتي الاتصال والشباب والرياضة

وقع وزيرا الاتصال والشباب والرياضة هذا الخميس على اتفاق شراكة في مجال تكوين الصحافيين الرياضيين والمكلفين بالإعلام على مستوى وزارة الشباب والرياضة .

وفي هذا الشأن قال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بأن هذه الاتفاقية تأتي لأجل إعطاء قطاع الشباب والرياضة حيوية أكثر خصوصا في مجال الإعلام والاتصال من خلال تكوين ورسكلة كل الإطارات والموظفين المكلفين بالاتصال في الإدارة المركزية بالوزارة وعلى مستوى كل مؤسسات القطاع.

من جانبه أكد وزير الاتصال حميد قرين بأن هذه الورشة الخاصة بالتكوين في مجال الصحافة الرياضية تدخل ضمن مجموعة الاتفاقيات التي انطلقت في جوان 2014 والتي من شأنها ترقية العمل الإعلامي ومنح ديناميكية جديدة للصحفيين وكل هذا يدخل ضمن احترافية الصحفيين التي لن تتأتى –يضيف قرين- دون تكوين للصحفيين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية