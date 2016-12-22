ترتيب الفيفا : الجزائر تنهي سنة 2016 في المرتبة 38

حافظت الجزائر على مركزها الـ 38 عالميا ضمن ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لشهر ديسمبر 2016, الذي نشرته الهيئة العالمية الخميس بموقعها.

فعلى المستوى القاري, لا يزال المنتخب الجزائري في المرتبة الخامسة خلف السينغال (33) و كوت ديفوار (34) وتونس (35) ومصر (36).

و يتواجد السينغال وتونس رفقة زيمبابوي (102) و الجزائر ضمن المجموعة الثانية من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) المقررة بالغابون بين 14 جانفي و 5 فيفري.

وعلى مستوى قمة الترتيب لم تشهد المراكز العشرة الأولى من ترتيب الفيفا للمنتخبات تغيرات تذكر.

واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة التصنيف العالمي يليه المنتخب البرازيلي ثم المنتخب الألماني في المركز الثالث.

وحل منتخب الشيلي في المركز الرابع تليه بلجيكا (الخامس) ثم كولومبيا (السادس) ثم فرنسا (السابع) فالبرتغال (الثامن) والاوروغواي (التاسع) وأخيرا منتخب إسبانيا (العاشر).

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا تليه كوريا الجنوبية ثم اليابان و أستراليا ثم المنتخب السعودي.

من جهتها, تصدرت كوستاريكا تصنيف منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونميبول) تليها المكسيك ثم الولايات المتحدة وبنما ثم هايتي.

وسيتم إصدار التصنيف القادم للاتحادية الدولية لكرة القدم يوم 12 جانفي 2017.