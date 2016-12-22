كأس إفريقيا للأمم-2017: استدعاء 31 لاعبا في القائمة الموسعة منهم 4 جدد و 4 عائدين

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جورج ليكانس, هذا الخميس عن القائمة الموسعة التي تضم 31 لاعبا تم اختيارهم تحسبا لكأس إفريقيا للأمم-2017 المقررة بالغابون والتي تضم 4 لاعبين جدد و 4 آخرين سجلوا عودتهم للتشكيلة الوطنية.

وانضم كل من المدافعين أيوب عزي (مولودية الجزائر), محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر), مختار بلخيثر (النادي الإفريقي التونسي) والمهاجم إدريس سعدي (كورتري/بلجيكا)

لأول مرة للقائمة الأولية المعنية بالمنافسة القارية, فيما يعود للخضر أربعة لاعبين و هم جمال مصباح (كروتون/إيطاليا), ربيع مفتاح (اتحاد الجزائر), رامي بن سبعيني (ران/فرنسا) و إسحاق بلفوضيل (ستاندار دو لياج/بلجيكا).

وجدد المسؤول التقني الأول عن المنتخب الجزائري ثقته في نفس المجموعة التي خاضت اللقائين الأولين لتصفيات مونديال-2018 باستثناء مهدي طاهرات (أنجي/فرنسا) و سفيان هني (أندرلخت/بلجيكا) الغائبين عن القائمة الأولية للموعد الغابوني (14 جانفي-5 فيفري 2017).

وسيتم تقليص القائمة الموسعة إلى 23 لاعبا سيشرعون يوم 2 جانفي في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قبل التوجه إلى الغابون يوم 12 من نفس الشهر.

في كان-2017, يتواجد المنتحب الجزائري ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات السنغال و تونس و زيمبابوي.

قائمة اللاعبين :

حراس المرمى: مليك عسلة (شبيبة القبائل), رايس مبولحي (أنطاليا سبور/تركيا), شمس الدين رحماني (مولودية بجاية).

المدافعون: أيوب عزي (مولودية الجزائر), هشام بلقروي (الترجي التونسي/تونس), مختار بلخيثر (النادي الإفريقي/تونس), رامي بن سبعيني (ران/فرنسا), محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر), بن طيبة كادامورو (سرفات جنيف/سويسرا), هواري فرحاني (شبيبة القبائل), فوزي غولام (نابولي/إيطاليا), عيسى ماندي (بتيس إشبيليا/إسبانيا), كارل مجاني (ليغانس/إسبانيا), ربيع مفتاح (اتحاد الجزائر), جمال مصباح (كروتون/إيطاليا).

لاعبو الوسط: مهدي عبيد (ديجون/فرنسا), إسماعيل بن ناصر (أرسنال/انجلترا), نبيل بن طالب (شالك 04/ألمانيا), ياسين براهيمي (نادي بورتو/البرتغال), سفيان فغولي (واست هام/انجلترا), رشيد غزال (أولمبيك ليون/فرنسا), عدلان قديورة (واتفورد/انجلترا), رياض محرز (ليستر سيتي/انجلترا), آدم وناس (بوردو/فرنسا), سفير تايدر (بولونيا/إيطاليا).

المهاجمون: إسحاق بلفوضيل (ستاندار دو لياج /بلجيكا), ياسين بن زية (ليل/فرنسا), بغداد بونجاح (السد/قطر), إدريس سعدي (كورتري/بلجيكا), إسلام سليماني (ليستر سيتي/انجلترا), هلال العربي سوداني (دينامو زغرب/كرواتيا).