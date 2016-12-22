تطوير نظام جديد يتيح للغواصات والقوات البحرية الربط بشبكة الأنترنت تحت الماء

طور معهد البحوث العلمي في روسيا "شتيل", نظاما فريدا من نوعه يتيح ربط الغواصات والغواصين والقوات البحرية الروسية بشبكة الأنترنت عالية السرعة تحت الماء.

وحسبما أفادت به صحيفة "إزفيستيا" الروسية هذا الخميس، فقد أطلق على النظام اسم "ديالوغ" (حوار) وهو مصمم للقوات البحرية الروسية, مضيفة أن التقنية الجديدة تعمل على تحويل المعلومات الرقمية إلى إشارات صوتية وإرسالها إلى المتلقي باستخدام خوارزميات رياضية.

وأضاف المصدر نفسه أنه يمكن استخدام هذا النظام على بعد 35 كيلومتر وعلى عمق 6 كيلومترات.

وقد تم, حسب الصحيفة, تثبيت هذا النظام على بعض الغواصات بالفعل, وسرعته لا تقل عن 68 كيلوبايت في الثانية حتى في أسوء الظروف.