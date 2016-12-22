الرابطة الأولى /الجولة 15: اللقب الشتوي لمولودية الجزائر بعد فوزها على ا.بلعباس (3-1) في لقاء مقدم

توج فريق مولودية الجزائر باللقب الشتوي لبطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم, بعد فوزه على اتحاد بلعباس بنتيجة (1-3), الشوط الأول (2-0) في لقاء مقدم عن الجولة 15 و الأخيرة لمرحلة الذهاب, جمع بينهما مساء الخميس بملعب عمر حمادي (الجزائر).

وسجلت الأهداف من طرف حشود (28), نقاش (33) و الحاج بوقاش (50) لمولودية الجزائر و بوقلمونة (83) لاتحاد بلعباس.

وبعد هذا الفوز, يحتل العميد المرتبة الأولى برصيد 30 نقطة, بينما يبقى اتحاد بلعباس مؤقتا في المركز السادس بمجموع 21 نقطة في انتظار اجراء باقي مباريات هذه الجولة يومي الجمعة والسبت.

ستجري مباراة متقدمة أخرى مساء اليوم الخميس في بشارى, بين شبيبة بشار و اتحاد الجزائر ابتداء من الساعة (00ر19).

نتيجة مباراة الخميس :

مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس 3-1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (سا 00ر19)

الجمعة 23 ديسمبر:

الجزائر (1 نوفمبر): اتحاد الحراش - أولمبي المدية (سا 00ر15)

وهران : مولودية وهران - شباب قسنطينة (سا 00ر16)

سطيف : وفاق سطيف - دفاع تاجنانت (سا 00ر16)

السبت 24 ديسمبر:

باتنة : شباب باتنة - سريع غليزان (سا 30ر14)

الجزائر (20 أوت): نصر حسين داي - مولودية بجاية (سا 00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد (سا 00ر16)

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 30 15

2 . اتحاد الجزائر 26 14

3. مولودية وهران 25 14

4. أولمبي المدية 24 14

5 . وفاق سطيف 22 14

6. اتحاد بلعباس 21 15

7 . شبيبة الساورة 19 14

8 . نصر حسين داي 18 14

--. اتحاد الحراش 18 14

10 . شباب بلوزداد 16 14

--. دفاع تاجنانت 16 14

12. شباب باتنة 15 13

13. شباب قسنطينة 14 14

14. شبيبة القبائل 13 14

15. سريع غليزان 12 14

16. مولودية بجاية 8 13.