لجنة متابعة اتفاق دول اوبك و خارج اوبك تجتمع منتصف جانفي

اتفق وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة يوم الخميس بالقاهرة مع وزير النفط والكهرباء و الماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق اوبك و الدول ال11 خارج اوبك والمتعلق بخفض الانتاج للاجتماع في حدود منتصف جانفي القادم حسب ما علم لدى وزارة الطاقة.

و خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش الاجتماع الوزاري ال97 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) تطرق الوزيران الى الاليات التي يتوجب تطبيقها من اجل تجسيد مهمة المتابعة التي اوكلت الى هذه اللجنة التي يتراسها كل من الكويت و روسيا حسب ما افاد به بيان للوزارة. يذكر ان الجزائر هي عضو في اللجنة الى جانب فنزويلا و سلطنة عمان.

و قد انشئت اللجنة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المنعقد نهاية نوفمبر بفيينا و الذي قررت خلاله المنظمة خفض انتاجها ب2ر1 مليون برميل/يوم لتحديد سقف انتاجها عند 5ر32 مليون برميل يوميا و هو القرار الذي انضمت اليه 11 دولة من خارج المنظمة في 10 ديسمبر وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر التاريخي المتوصل اليه في سبتمبر.

و اتفقت هذه الدول -و منها روسيا- مع اوبك على خفض انتاجها بدورها بحوالي 558.000 برميل يوميا ابتداءا من الفاتح جانفي القادم. من جهة اخرى تطرق السيد بوطرفة و نظيره الكويتي الى فرص التعاون و الاستثمار في قطاع الطاقة في البلدين. كما كان للسيد بوطرفة محادثات مع وزير النفط و الموارد المنجمية المصري طارق الملا الذي تطرق معه الى التعاون الطاقوي بين البلدين.

و قد اشاد المؤتمر ال97 لوزراء البترول العرب الاعضاء في اوابك المنطلقة اشغاله اليوم الخميس بالقاهرة باتفاق الجزائر و بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل الى هذا الاتفاق التاريخي.

و تضمن جدول اعمال هذا المؤتمر الذي شارك فيه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة تبادل الاراء و استعراض تطورات الاسواق و تاثيرها على صناعة البترول بالاضافة الى متابعة مشروعات التعاون المشتركة في مجال البترول في اطارالشركات المنبثقة عن اوابك.

كما تضمن ايضا اعتماد مشروع ميزانية الامانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة واستعراض انشطة الامانة العامة التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ بالاضافة الى الدراسات التي انجزتها الامانة وسير العمل في بنك المعلومات. و خلال اجتماع اوابك افتك الباحث الجزائري جمال حربي الجائزة العلمية للمنظمة لسنة 2016.

وقررت لجنة التحكيم بعد دراسة 13 عملا بحثيا تقديم هذه الجائزة الى دراسة جزائرية قام بها السيد حربي وكذا دراسة اخرى للباحث العراقي سعد الله الفتحي. وحملت هذه الجائزة العلمية عنوان "اعادة استغلال الزيوت المستعملة و تاثيرها الاقتصادي والبيئي". يذكر ان الاوابك تضم 10 بلدان مصدرة للبترول هي الجزائر والعربية السعودية و الكويت و ليبيا و البحرين و الامارات العربية المتحدة و قطر و العراق و سوريا و مصر.