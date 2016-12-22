مقتل طفلين غرقا في بباتنة ومقتل امرأة حامل في فيضان وادي ببومرداس

توفي طفلان (بنت و ولد) يبلغان من العمر 4 سنوات اليوم الخميس غرقا في حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي بمشتة القرنيني جرف فيضان أحد الأودية اليوم الخميس بباتنة فيما جرف فيضان أحد الأودبة بمنطقة الكرمة شرق مدينة بومرداس إمرأة عثر عليها ميتة بعد ساعات من البحث عليها حسب مصدر من الحماية المدنية.

وتوفي طفلان (بنت و ولد) يبلغان من العمر 4 سنوات اليوم الخميس غرقا في حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي بمشتة القرنيني ببلدة عزيل عبد القادر بولاية باتنة حسبما أكده المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية زهير نكاع.

و قد تم انتشال الضحيتين و هما أبناء عم من طرف أفراد من عائلتيهما قبل أن يتم إخطار عناصر الحماية المدنية بعد ذلك في حدود الساعة الواحدة من بعد الظهر اليوم حسب ذات المصدر الذي أوضح بأن الحفرة كانت مغطاة جزئيا في الهواء الطلق.

و أوضح المصدر بأن جثتي الطفلين حولتا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببريكة فيما فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب و ملابسات الحادث.

فيضان أحد الأودية يجرف إمرأة بمنطقة الكرمة ببومرداس

فيما جرف فيضان أحد الأودية بمنطقة الكرمة شرق مدينة بومرداس إمرأة عثر عليها ميتة بعد ساعات من البحث عليها حسب مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح الرائد محمد مرزوق في تصريح للاذاعة الجزائرية بأن الحادث وقع في حدود السابعة صباحا حيث جرفت مياه الواد التي خرجت عن مسارها بعدما عرفت إرتفاعا كبيرا في منسوبها بسبب غزارة الأمطار الضحية (34 سنة) عندما حاولت قطع الواد قادمة من منزلها و متجهة نحو عملها.

وحسب نفس المصدر فقد عثر أعوان الحماية المدنية على جثة الضحية بعد ساعات من البحث عليها نظرا لصعوبة مسالك الواد مع تواصل تهاطل الأمطار بكثافة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة المتهاطلة على ولاية بومرداس تسببت في إرتفاع منسوب الأودية و خروج عدد منها عن مسارها عبر بعض بلديات الولاية.

كما تسببت في قطع حركة المرور بطرق أعيد فتحها إضافة إلى قطع خيوط نقل الكهرباء خاصة على مستوى المناطق الريفية والجبلية عبر الولاية و يجري إصلاحها تدريجيا.