ميهوبي في الكويت للمشاركة في اختتام فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية

يشارك وزير الثقافة،عز الدين ميهوبي، اليوم، في فعاليات اختتام تظاهرة الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية، التي شاركت فيها الجزائر بنشاطات ثقافية عديدة.

و أكد الوزير ميهوبي، خلال استقباله من قبل نظيره، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، على أهمية التواصل والتكامل الثقافي بين الجزائر والكويت بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين متطلعا إلى زيادة التعاون الثقافي بينهما.

وتقدم الوزير ميهوبي بالتهنئة إلى دولة الكويت قيادة وشعبا بالنجاح الكبير واللافت للفعاليات والأنشطة المتنوعة والهادفة ضمن احتفالية الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016 متمنيا للكويت دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد وزيرالثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح متانة وتميز العلاقات التي تجمع الكويت بالجزائر في جميع المجالات. وشدد الشيخ سلمان على أهمية تعزيز التعاون مع الجزائر على كل المستويات لا سيما الثقافية منها التي تعتبر جسرا يقرب الشعوب ويجمعها ويربط الشباب ببلادهم ويحميهم من الأفكار الضالة والهدامة ما يستدعي العمل بشكل اكبر على تعزيز الهوية الثقافية والتبادل الثقافي بين الشعوب

يذكر أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 جاء خلال المؤتمر السابع لوزراء الثقافة في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالنظر إلى دور الكويت وعطاءاتها في المجال الثقافي على مدار تاريخها.

وقد انطلقت الاحتفالية في جانفي الماضي وتضمنت العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية