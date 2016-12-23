سفيان هني يضاف الى القائمة الموسعة تحسبا لـ" كان" الغابون

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) الجمعة عن اضافة مهاجم أندرلخت البلجيكي سفيان هني الى القائمة الموسعة تحسبا لكأس إفريقيا للأمم-2017 المقررة بالغابون والتي تضم 4 لاعبين جدد و 4 آخرين سجلوا عودتهم للتشكيلة الوطنية.

وسيتم تقليص القائمة الموسعة التي تضم حاليا 32 لاعبا إلى 23 لاعبا سيشرعون يوم 2 جانفي في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قبل التوجه إلى الغابون يوم 12 من نفس الشهر.

وانضم كل من المدافعين أيوب عزي (مولودية الجزائر), محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر), مختار بلخيثر (النادي الإفريقي التونسي) والمهاجم إدريس سعدي (كورتري/بلجيكا) لأول مرة للقائمة الأولية المعنية بالمنافسة القارية, فيما يعود للخضر أربعة لاعبين و هم جمال مصباح (كروتون/إيطاليا), ربيع مفتاح (اتحاد الجزائر), رامي بن سبعيني (ر ان/فرنسا) و إسحاق بلفوضيل (ستاندار دو لياج/بلجيكا).

في كان-2017, يتواجد المنتحب الجزائري ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات السنغال و تونس و زيمبابوي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج