الكونغو الديمقراطية: اتفاق مبدئي لبقاء الرئيس كابيلا في السلطة إلى نهاية 2017

أعلن زعيمان من المعارضة في الكونغو الديمقراطية، هذا الجمعة، عن توصل سياسيين "من حيث المبدأ" إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن السياسيان مارتن فايولو وجوزيه إندوندو قولهما أن "مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية كما تنص على أن يشرف الزعيم المعارض إيتين تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق".

وكانت ولاية الرئيس جوزيف كابيلا قد انتهت يوم 20 ديسمبر الجاري لكنه ظل في المنصب بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي إلى غاية أبريل 2018 على الأقل، وقد أشعل ذلك موجة من الغضب في البلاد بعد سعي كابيلا لمد فترة توليه السلطة في الوقت الذي لا يجوز له دستوريا خوض الانتخابات الجديدة

وتشهد الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية منذ إعادة انتخاب جوزف كابيلا في نوفمبر 2011 ولم يجر أي اقتراع مباشر منذ ذلك الحين.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وكالات