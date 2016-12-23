وفاة العلامة محمد قاهر رئيس لجنة الافتاء بالمجلس الأعلى الإسلامي

توفي صباح الجمعة رئيس لجنة الافتاء بالمجلس الأعلى الإسلامي العلامة محمد قاهر عن عمر يناهز 83 سنة اثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا, حسب ما علم من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

وكتب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى على الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك " انتقل إلى رحمة الله صباح هذا الجمعة 23 ربيع الأول 1438 شيخنا الدكتور محمد الشريف قاهر يرحمه الله تعالى بعد مرض عضال ألزمه الفراش. نسأل الله العليَّ القدير أن يغفر له ويرحمه ويقبله في جنّة النعيم. وأن يلهم أهله وذويه وطلبته والأمة الجزائرية جمعاء جميل الصبر والسلوان.

وأرجو من أخواتي وإخواني أن لا ينسوه بصالح دعائهم في هذا اليوم الأغرّ الذي فيه ساعة الإجابة. فاللهم اغفر له اللهم ارحمه.

وسيوارى المرحوم التراب بعد صلاة الجمعة بمقبرة زغارة بأعالي بوزريعة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج