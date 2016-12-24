الاتحاد الأوروبي يعرب عن انشغاله بشأن سوء المعاملة واللا عقاب في الصحراء الغربية

أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديركا موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن "انشغاله" بشان اتهامات سوء المعاملة و اللا عقاب في الصحراء الغربية في إطار حواره السياسي مع السلطات المغربية.

و أكدت السيد موغريني في ردها على السؤال المطروح من طرف البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيز حول حالة الشاب الصحراوي محمد فاضل ولد جاطري ولد أحنان الذي قتل على أيدي المحتل المغربي انه "في إطار حواره السياسي مع السلطات المغربية يعرب الاتحاد الأوروبي عن انشغاله بخصوص اتهامات سوء المعاملة و اللاعقاب".

و أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و سياسة الأمن في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب وضعية حقوق الإنسان في المغرب و في الصحراء الغربية في إطار حواره السياسي مع السلطات المغربية.

كما أكدت في ردها أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الامين العام الاممي للتوصل إلى حل سياسي و عادل و دائم يقبله الطرفان و يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في سياق اتفاقات تتماشى مع الأهداف الرئيسية لميثاق منظمة الأمم المتحدة.

و في سؤالها الكتابي نددت البرلمانية الأوروبية الاسبانية بالوما لوبيز ب"القمع الممنهج" الذي ترتكبه قوات الاحتلال المغربية ضد المتظاهرين في الصحراء الغربية و حثت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيدريكا موغريني على "الاحتجاج رسميا" ضد القمع "المفرط" الذي تعرض إليه المتظاهرون عقب اغتيال الشاب الصحراوي فاضل ولد جاطري ولد أحنان.

و دعت البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيز المسؤولة الأولى عن الدبلوماسية الأوروبية إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية" من اجل فتح "تحقيق محايد" لتسليط الضوء على اغتيال الشاب الصحراوي يوم 10 أوت الفارط من طرف معمر مغربي.

و أضافت أن "الظروف التي أحاطت بهذه الجريمة و الرد غير المقنع لسلطات الاحتلال تذكرنا بقضية حيدلة" منددة ب"اللا عقاب" الذي يستفيد منه المعمرون المغربيون الذين "يزرعون الرعب في اوساط السكان الصحراويين" و هي وضعية-كما قالت- ناجمة عن الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من طرف المغرب.

اغتيل الفقيد محمد لمين حيدلة يوم 8 فبراير 2015 بعد تعرضه 8 أيام من قبل لاعتداء من طرف المعمرين المغربيين في مدينة العيون المحتلة حسب ما روته والدته تكبار هادي للصحافة.