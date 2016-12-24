انتهــاء أزمــة اختطــاف الطائــرة الليبـية في مالطا واسـتسـلام الخـاطفـين

غادر طاقم الطائرة الليبية المختطفة في مالطا المكون من سبعة أفراد بعد أن أفرج عن جميع ركاب الطائرة الـ 111 وسلم الخاطفان أنفسهما إلى السلطات هناك وبذلك انتهت أزمة اختطاف الطائرة.

وذكرت ذلك صحيفة "مالطا تو داي" على موقعها الالكتروني.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قد أكد الإفراج عن جميع رهائن الطائرة الليبية المختطفة والبالغ عددهم 111 راكبا, إضافة إلى بعض أفراد طاقم الطائرة السبعة.

وكانت الطائرة الليببة تقوم برحلة داخلية في ليبيا حينما تم اختطافها لتهبط في مطار مالطا الدولي في الساعة 11:32 صباحا بالتوقيت المحلي .

وقد غادرت الرحلة التابعة لخطوط أفريقيا الجوية مدينة سبها جنوب ليبيا في الصباح متوجهة في الأساس إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وحتى الآن ليس من المعروف ما هي مطالب المختطفين ،غير أن أحدهم قام عقب خروج الركاب برفع علم النظام السابق (القذافي).

وذكرت محطة "تي في إم" التيلفزيونية في مالطا نقلا عن مصادر عربية أن الخاطفين الإثنين المسلحين بعبوات ناسفة ينتميان إلى المنطقة الجنوبية في ليبيا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج