تشغيل محطة ضغط للغاز جديدة بمركب نايلي بحاسي مسعود نهاية 2017

ستدخل محطة ضغط و إعادة ضخ الغاز بالمنطقة الشمالية الجديدة للمركب الصناعي نايلي عبد الحليم وهو المركز الصناعي الواقع شمال حاسي مسعود (ورقلة) الخدمة في أكتوبر 2017, حسبما أكده الجمعة رئيس هذا المشروع محمد لزهر قشوط.

وستمكن المحطة التي تقدر طاقة إنتاجها ب24 مليون متر مكعب يوميا و تبلغ نسبة تقدم الأشغال بها أزيد من 66 بالمائة, من رفع إنتاج خزانات حاسي مسعود بنسبة تتراوح بين 5 و 20 بالمائة حسب خصوصيات المناطق, حسبما أوضح للصحافة السيد قشوط بمناسبة زيارة نائب رئيس الاستغلال و الإنتاج لسوناطراك صالح مكموش لهذا الموقع.

وحسب توضيحاته سيخصص ثلث هذا الانتاج (8 مليون متر مكعب) للتسويق في حين يستعمل الثلثان المتبقيان لتعزيز القدرات في مجال تقنية الرفع بالغاز و إعادة ضخ الغاز في خزانات المنطقة.

وإضافة إلى رفع الإنتاج, يقول السيد قشوط, الهدف من هذا المشروع هو "تجنب احتراق الغاز لحماية المحيط".

و يقوم بانجاز منشآت مشروع سوناطراك التي تقدر تكلفته ب635 مليون دولار, الشركة الهندية "دودسال اينجينيرينغ أند كونستركشن".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج