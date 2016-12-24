الرابطة الأولى موبيليس (الجولة 15) : مولودية وهران وصيفا جديدا و وفاق سطيف يلتحق بأولمبي المدية في الصف الرابع

ارتقت مولودية وهران إلى المرتبة الثانية بفضل فوزها اليوم الجمعة بملعب أحمد زبانة على شباب قسنطينة (2-1) فيما التحق وفاق سطيف بالمركز الرابع بعد تغلبه على أرضه أمام دفاع تاجنانت (1-0) و الذي يتقاسمه مع أولمبي المدية العائد بنقطة ثمينة من تنقله إلى العاصمة ضد إتحاد الحراش لحساب الجولة 15 و الأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة الأولى لكرة القدم.

بعد تلقي المولودية الوهرانية الهدف الأول من مخالفة مباشرة نفذها بزاز في الدقيقة العاشرة، أبان لاعبوها عن إرادة كبيرة مكنتهم من التعديل بسرعة عن طريق بن طيبة من ضربة جزاء (30).

ولم تمر سوى خمس دقائق حتى وضع سويبع أبناء "الحمري" في المقدمة برأسية جميلة (35) مانحا لفريقه ثلاث نقاط جعلته ينهي مرحلة الذهاب في المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة على بعد خطوتين عن المتصدر مولودية الجزائر.

واستفادت المولودية الوهرانية من انهزام الوصيف السابق إتحاد الجزائر أمام شبيبة الساورة (1-0) بهدف حمل توقيع جاليت (66) أمسية الخميس لتخطف من نادي "سوسطارة"

المركز الثاني ويرتقي أبناء الساورة إلى الصف السادس (21 نقطة) ليتقهقر بالمقابل الاتحاد العاصمي إلى المرتبة الثالثة (26 نقطة).

بدوره لم يفوت وفاق سطيف فرصة استقباله اليوم الجمعة دفاع تاجنانت ليحقق فوزا صعبا لكن مهما (1-0) بهدف جحنيط في منتصف الشوط الأول (23). و أصبح "النسر الأسود" رفقة أولمبي المدية في المرتبة الرابعة (25 نقطة).

وحقق أولمبي المدية نتيجة جيدة بعد فرضه التعادل على اتحاد الحراش (0-0) بملعب المحمدية ليواصل أبناء "التيتري" الصاعدين حديثا لدوري الأضواء مسيرتهم الايجابية.

في افتتاح الجولة 15 أمس الخميس، الانتصار الذي حققته مولودية الجزائر على حساب اتحاد بلعباس (3-1) سمح لها من التتويج بطلا للخريف بمجموع 30 نقطة.

أهداف حشود (28) و نقاش (33) في الشوط الأول و الحاج بوقاش (50) خلال المرحلة الثانية جعلت "العميد" ينهي سنة 2016 في الصدارة. هدف بوقلمونة (83) لصالح العباسيين جاء متأخرا ولم يغير في الوضع شيئا.

وتلعب هذا السبت باقي مباريات الجولة حيث تتصدرها المواجهة بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد، فيما يستضيف نصر حسين داي منافسه مولودية بجاية. أخر مباراة تجمع شباب باتنة و سريع غليزان.