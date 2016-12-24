إرهاب: توقيف ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس وضبط مسدس رشاش وكمية من الذخيرة بجانت .

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بجانت فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 ديسمبر 2016 بجانت (الناحية العسكرية الرابعة) مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما أوقف الدرك الوطني ثمانية (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس (الناحية العسكرية الأولى).

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حجز حراس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) كمية من الكيف المعالج تقدر ب69 كيلوغرام، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) مهربين (02) على متن شاحنتين محملتين بخمسة (05) أطنان من المواد الغذائية و 9200 لترا من الوقود.

كما أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر ب19498 لتر وحجزت مركبتين.

وفي عمليات منفصلة لمفارز الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وأدرار وجانت وسكيكدة وتمنراست، تم توقيف 123 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.

المصدر: الاذاعة الجزائرية. واج