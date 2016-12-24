مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار أمريكي يدعو لحظر تصدير الأسلحة لجنوب السودان

24/12/2016 - 09:47

فشل مجلس الأمن الدولي, هذا الجمعة, في تبني  مشروع قرار أمريكي يدعو لحظر تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان.  

وأعلنت تقارير إعلامية أن مشروع القرار يلقي معارضة من روسيا والصين وماليزيا واليابان وفنزويلا.

ويتضمن مشروع القرار, الذي يحظى بدعم فرنسا وبريطانيا, إدراج رياك مشار, زعيم المعارضة ونائب رئيس البلاد السابق, وقائد الجيش بول مالونق, ووزير الإعلام مايكل ماكوي على القائمة السوداء بتجميد أموالهم وحظر سفرهم.

ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات لإقراره بالإضافة إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

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