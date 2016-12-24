الصالون الوطني للصناعة التقليدية ينطلق هذا السبت بوهران

يشارك ستون عارضا في الطبعة الرابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية التي تنطلق فعالياتها هذا السبت القادم بوهران حسبما علم لدى المنظمين.

وتشكل هذه التظاهرة المقامة بدار الصناعة التقليدية بحي "الصباح" (شرق وهران) فضاء للحرفيين القادمين من 20 ولاية لعرض منتجاتهم والترويج لها وتسويقها حسبما ذكره مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران.

وتهدف هذه الطبعة التي تنتظم تحت شعار"معا لتشجيع الصناعة التقليدية" إلى تنويع المنتجات الصناعة التقليدية وتشجيع المنتوج الوطني وكذا إبراز المهارات الفنية للحرفيين في مختلف الأنشطة ذات الصلة بهذا القطاع يضيف مهتار ثاني نورالدين.

كما سيحضر في هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 2 جانفي القادم من قبل غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران تحت إشراف مديرية السياحة والصناعات التقليدية ورعاية الولاية حرفي فلسطيني لعرض والتعريف بإبداعاته الفنية حسبما أشير إليه.