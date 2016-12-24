وفاة عشرة أشخاص و إصابة 34 بجروح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون بجروح في 12 حادث مرور سجل على المستوى الوطني, في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري, حسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية في حصيلتها الصادرة هذا السبت.

و قد سجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة, إثر وقوع حادثي مرور. حيث أدى أهم حادث إلى وفاة شخصين و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببلدية بومدفع.

ومن جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 19 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخن الحمام في كل من البويرة و المدية و بسكرة و البيض .

و على صعيد آخر, قامت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنة بانتشال جثة طفلين من نفس العائلة يبلغان أربع سنوات, توفيا إثر سقوطهما في حفرة تغمرها المياه بالمكان المسمى كرنيني ببلدية أزيل عبد القادر, يضيف المصدر ذاته.