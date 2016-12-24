هاجس ارتفاع الاسعار والمنــافسة الأجنبية يخيمان على فعاليــات معرض الانتــاج الوطــني

تتواصل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة فعاليات معرض الإنتاج الوطني في طبعته الخامسة والعشرين والزائر لهذا المعرض يدخل وهو متيقن من ارتفاع الأسعار لجميع المواد المعروضة.

و أكد عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع كوندور ويوضح في هذا الخصوص "انه بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار وهذا ليس بفعل قانون المالية ولكن بسبب الارتفاع في المواد الأولية فمثلا شاشات التلفزيون ارتفع سعرها في الخارج من 20 إلى 45 بالمائة ولهذا نحن لا نستطيع تجنب الارتفاع في الأسعار أيضا فيما يخص استعمال الطاقة ستعرف هي أيضا ارتفاعا في الأسعار ولكن كوندور تعمل على إيجاد حلول لتجنب هذا الارتفاع ".

وتساهم السلع المستوردة والمنتجة محليا والأخرى المقلدة بشكل كبير في بتر الإنتاج المحلي ذو الجودة وتسويقه والحل حسب المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين هو الرقابة وتنظيم السوق ويرى بعضهم "أن منتجاتهم تعاني من مشكل التقليد غير أنهم يعملون دائما على تحسين منتجاتهم كما يعتقدون أن المستهلك الجزائري بدأ يعي جيدا نوعية المنتوج".

و على هامش فعاليات هذا العرض كشفت مسئولة المتابعة الالكترونية بالمركز الوطني للسجل التجاري عن "إحصاء أكثر من مليون وثمانمائة ألف مكتتب بالمركز فيما تجاوز عدد المكتتبين في السجل التجاري الالكتروني أكثر من سبعة عشر ألف مشترك".

المصدر:الإذاعة الجزائرية