إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بالدبداب

سلم الإرهابي المبحوث عنه المدعو "ق. موسى" نفسه صباح هذا السبت للسلطات العسكرية بمنطقة الدبداب (الناحية العسكرية الرابعة) وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن, سلم الإرهابي المبحوث عنه المسمى +ق. موسى+ نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة الدبداب التابعة للقطاع العملياتي بإن أمناس (الناحية العسكرية الرابعة), صباح اليوم 24 ديسمبر 2016, وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد, تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج