البطولة العربية للشراع 2016: الجزائر تفوز بـ 4 ميداليات واحدة منها من المعدن النفيس

تحصلت الجزائر على ثلاث ميداليات واحدة منها ذهبية خلال سباقات اليوم الرابع والاخير لمنافسات البطولة العربية للشراع بأبو ظبي الاماراتية (21- 24 ديسمبر) في اختصاصات لازير والاوبتيميست.

وعادت الذهبية للبحار مختاري هشام في اختصاص الاوبتيميست، في حين عادت الفضية لزياني وسيم (لازير ستاندار) اما أماني بوسوار (اوبتيميست) فقد تحصلت على البرونزية.

وكانت الجزائر قد حازت على الفضية في اختصاص الاوبتيميست حسب الفرق, في سباقات اليوم الاول التي جرت يوم الاربعاء.

وبهذا ينهي المنتخب الجزائري مشاركته العربية باربع ميداليات واحدة ذهبية وفضيتين واخرى برونزية.

وشاركت الجزائر في هذه المنافسة ب12 بحارا وهم: وسيم زياني، بلال نجاري،عبد الخالق بوسوار و سليم سدود (لازير ستاندار)، محمد كبايلي، مالية كرسان و نينا آيت علي أوسليمان (لازير 7. 4) بالاضافة الى هشام مختاري، أسامة بن جاوي، وليد بوهادي، أماني بوسوار ونهاد كرزان (أوبتيميست).

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج