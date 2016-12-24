الجولة ال15: ن.بارادو يعمق الفارق ، إ.بسكرة يقترب من المقدمة وأ.الأربعاء يواصل"الغـرق"

عمق فريق نادي بارادو البطل الشتوي الفارق عن أقرب ملاحقيه بعد انقضاء مرحلة الذهاب للرابطة الثانية لكرة القدم في جولتها ال15، التي لعبت هذا السبت، وشهدت اقتراب اتحاد بسكرة من أصحاب المقدمة،في الوقت الذي بات فريق أمل الأربعاء"يغرق"من لقاء لآخر.

وبصعوبة كبيرة، افتك نادي اتليتيك بارادو نقاط الفوز من الضيف شبيبة سكيكدة (1 -0)، في لقاء عرف اجتياح أنصار الشبيبة لأرضية الميدان بعد الإعلان عن صافرة النهاية.

وبهذا يعمق "الباك"الفارق عن ملاحقيه بسبع خطوات حائزا على النقطة ال34 في رصيده.

وانتهت قمة هذه الجولة بين اتحاد البليدة والضيف شبيبة بجاية بالتعادل السلبي (0-0)، وهي النتيجة التي تبقي الأمور على حالها عند الفريقين الملاحقين.

ويتواجد الاتحاد في الصف الثاني برصيد 27ن،أما الشبيبة فتحتل الصف الثالث بمجموع 25ن.

من جانبه، بات فريق اتحاد بسكرة يرتقي من جولة إلى أخرى في الترتيب العام للبطولة، حيث أنهى مرحلة الذهاب ب"قفزة نوعية"إلى المركز الرابع بفضل فوزه المثير على الضيف جمعية الخروب ب(2-1).

وانتظر أنصار"الهنود"آخر ثانية من المواجهة ليحقق فريقهم هدف الفوز والذي منحهم ثلاث نقاط غالية،جعلت رصيدهم يرتفع إلى العلامة ال24.

بالمقابل، أصبحت وضعية أمل الأربعاء تسير من السيئ إلى الأسوأ، حيث تلقى الفريق تعادلا بطعم الهزيمة على أرضه أمام أهلي برج بوعريريج بنتيجة (0-0).

ويخدم هذا التعادل الأهلي "البرايجي"الذي يرفع رصيده إلى 24 نقطة في الصف الخامس، بينما بات الأمل"قابعا"في أسفل الترتيب بمجموع 9 نقاط فقط وبفارق سبع خطوات عن صاحب الصف 13.

وعلى طرف النقيض،حقق فريقا مولودية العلمة وغالي معسكر فوزا هاما لهما، أمام كل من شباب عين فكرون وجمعية الشلف على التوالي (2-0) و(1-0).

ورفعت المولودية و"الغالية"رصيدهما إلى 11 نقطة في المركزين ال14 و 15 تباعا،على بعد 5 نقاط عن أول الناجين من المنطقة الحمراء.

كما حققت مولودية سعيدة فوزا مهما على جمعية وهران، سمح لها بالارتقاء إلى المرتبة السادسة ب23 نقطة، في حين تتراجع الجمعية إلى الصف ال11 ب17 نقطة.

وفرض أمل بوسعادة التعادل على وداد بوفاريك (1-1)،حيث تقدم الأمل إلى الرتبة العاشرة برصيد 18 نقطة أما الوداد فيبقى في المركز ال12 ب17 نقطة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية