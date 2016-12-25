الوالي المنتدب لمقاطعة تيميمون للإذاعة: الواحة الحمراء تنهي تحضيرات الموسم السياحي

تشهد هذه الأيام الواحة الحمراء تيميمون بولاية أدرار توافدا كبيرا للسياح القادمين من مختلف مناطق الوطن ودول أجنبية لقضاء العطلة السنوية واحتفالات رأس السنة الميلادية نظرا لخصوصيتها السياحية والمناخية والتراث الذي تزخر به المدينة العريقة.

وكشف مبروك عون الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تيميمون في حوار لإذاعة الجزائر من أدرار أن الهيئات الرسمية أنهت تحضيرات استقبال زوار الإقليم من خلال اجتماعات تنسيقية على مستوى بلديات ودوائر منطقة قورارة حول برمجة الفعاليات السياحية والثقافية من مهرجانات ومعارض الصناعات التقليدية وملتقيات ثقافية وعلمية ومتابعة هياكل . الاستقبال بما يرسم صورة حية عن السياحة الصحراوية وإمكانيات الواحة الحمراء

وأضاف مبروك عون أن المقاطعة الإدارية ترفع تحديات في مجالات مختلفة وتعتمد فعليا على المرتكز الفلاحي والسياحي في إيجاد موارد إضافية لتيميمون التي تشتهر بموروثين عالميين مصنفين من طرف اليونيسكو ضمن روائع التراث العالمي وهما موسيقى اهليل الصوفية وأسبوع المولد النبوي الشريف"السبوع".

تجدر الإشارة إلى أن تيميمون منطقة قورارة شمال ادرار مقاطعة إدارية تضم دوائر اوقروت وشروين وتينركوك تتميز بطابع سياحي يعكس وجها مضيئا للسياحة الصحراوية نظرا لجمالها الكبير.

أجرى الحوار:رمضان جعفري/ إذاعة الجزائر من أدرار