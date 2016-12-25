معرض الإنتاج الوطني.. حضور قوي للمؤسسات الجزائرية

يشهد معرض الإنتاج الوطني حضور لافتا لمؤسسات وطنية، أغلبها عمومية بدأت تفرض نفسها بقوة على الساحة الوطنية بعد استرجاع عافيتها أثر تدخل الدولة وتقديمها الدعم المالي لها.

الحال ينطبق على المؤسسة الجزائرية للأنسجة التي استفادت من دعم مالي وامكانيات مادية كبيرين وتكوين بشري مختص في الصناعة النسيجية مكنها اليوم من فرض نفسها في القطاع حسب ممثلتها آمال بلموهوب.

وأوضحت المتحدثة أن المؤسسة حاضرة بقوة بمنتجاتها وعروضها الجديدة وذلك بعد استفادتها من دعم مالي هام مكنها من تحديث أجهزتها وتكوين عنصرها البشري، مضيفة أن منتجاتها تحظى بإقبال كبير من الزبائن وبائعي الجملة.

من جهته اعترف أمين ممثل مؤسسة خاصة في قطاع النسيج أن المؤسسة التي يديرها، ورغم حداثتها، خطت خطوات كبيرة بعد تلقيها الدعم المالي وهي تنتج اليوم بمعدل 300 غطاء في اليوم، مشيرا إلى أن طموحه يستهدف تغطية السوق الوطنية خلال العام المقبل بنسبة 50 بالمائة من المواد النسيجية