منظمة الصحة العالمية تعلن عن لقاح جديد ضد فيروس إيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية, هذا الأحد, عن اكتشاف لقاح جديد ضد فيروس "إيبولا" القاتل, قد يكون متاحا للاستخدام بحلول عام 2018.

وأوضحت المنظمة, أن تجارب أجريت على اللقاح أثبتت أن اللقاح الجديد فعال بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة في حماية البشر من الفيروس.

وقادت منظمة الصحة العالمية الأبحاث بالتعاون مع وزارة الصحة في غينيا, وأعلنت شركة "ميرك" المصنعة للقاح أنها أنتجت 300 ألف جرعة منه وهي جاهزة للاستخدام في حال انتشار الفيروس, ويجري الآن ترخيص اللقاح للاستخدام بشكل سريع.

وتمت تجربة اللقاح الجديد على 6 آلاف شخص في غينيا, إحدى أكثر الدول تعرضا للفيروس في غرب إفريقيا وتبين أن من حصلوا على اللقاح تخلصوا من الفيروس بشكل كامل خلال 10 أيام, بينما أصيب 23 شخصا من مجموعة مشابهة لم يحصل أفرادها على اللقاح.

يذكر أنه تم تحديد فيروس إيبولا للمرة الأولى في 1976, والذي أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص, وبدأ المرض بالانتشار في غينيا عام 2013 ليمتد إلى ليبيريا وسيراليون بعدها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية, فقد تسبب وباء إيبولا في إصابة 28 ألف شخص وقتل أكثر من 11 ألفا و300 منهم في سيراليون وغينيا وليبيريا بغرب إفريقيا.