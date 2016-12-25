مـعهـد بـاستـور يـؤكـد تـوفـر جـميـع اللـقـاحـات

25/12/2016 - 20:47

أكد معهد باستور الجزائر هذا الأحد  توفر كافة اللقاحات، مشيرا إلى بقاء مديريته التجارية مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لضمان تموين الهياكل الصحية.

وطمأن المعهد في بيان له اليوم الأحد أن "معهد باستور الجزائر يؤكد توفر جميع اللقاحات المقررة في برنامج التلقيح الموسع و كذا تلك الخارج عن برنامج التلقيح الموسع مثل التلقيح ضد التهاب السحايا (ACWT 135) المخصص للحجاج".

كما يعلم معهد باستور أن مديريته التجارية "تبقى مفتوحة خلال فترة جرد نهاية السنة لتموين مؤسسات الصحة العمومية و الخاصة".

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ وأج

أوسمة:

مجتمع

طالع ايضاً

"حملة استدراكية" لا تتجاوز شهرين للأطفال المعنيين باللقاح الخماسي
بوضيــاف: مركز المصورة الطبية لمستشفى باب الواد يعد مركزا وطنيا بامتياز
الشروع هذا الأحد في تطبيق الرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال
إدراج ثلاثة لقاحات جديدة للأطفال ضمن الرزنامة الوطنية ابتداء من أفريل المقبل