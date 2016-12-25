تبون ينهي مهام مديرين جهويين بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية

أنهى وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون هذاالأحد مهام مديرين جهويين للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسبب النتائج الضعيفة في أداء المهام الموكلة لهما حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويتعلق الأمر بكل من المدير الجهوي للغرب عبد القادر مولاي و المدير الجهوي للشرق تكنوين خليل حسب البيان الذي أوضح أن هذا الإجراء "يدخل في إطار الإنسجام مع الإستحقاقات القادمة" للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مع مكتتبي صيغة الترقوي العمومي للشروع في توزيع هذا النمط من السكنات.

واضاف البيان من جهة اخرى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ستشرع بفتح مواقع جديدة لمكتتبي سكنات صيغة الترقوي العمومي الذين لم يختاروا بعد مواقعهم حيث يمكن للمكتتبين الولوج الى الموقع الإلكتروني للمؤسسة من أجل إختيار أحد المواقع.

ويتعلق الأمر بكل من مواقع بورعدة (الرغاية) و برج البحري و برج الكيفان و أولاد فايت و السويدانية و درارية و جنان نوار اللوز و القبة.

هذا وكان الوزير قد أشرف بمقر الوزارة على إجتماع ضم الإطارات المركزية للوزارة و إطارات من الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذا مديرين مركزيين و جهويين لهاتين المؤسستين.

وتناول الإجتماع عرض حصيلة تطورات مشاريع الإنجاز في مختلف مشاريع صيغة "عدل" و سكنات صيغة الترقوي العمومي حيث شدد الوزير في تعليمات صارمة وجهت للإطارات بضرورة تحقيق الوفاء بالإلتزامات حسب البيان.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج