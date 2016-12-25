صيدال تـحقق رقـم أعمــال بـ 5.8 ملايير دينار خلال السداسي الاول لـ 2016

سجل مجمع "صيدال" ارتفاعا كبيرا في انتاجه وارباحه خلال السداسي الاول لـ 2016 حسبما ورد في تقرير مجلس ادارة هذه الشركة.

والى غاية نهاية جوان 2016 قدرت قيمة الانتاج المحقق من طرف هذه الشركة الصيدلانية العمومية ب 34ر5 مليار دج مقابل 32ر4 مليار دج من نفس الفترة لـ 2015 اي ارتفاع سنوي ب 24 بالمائة.

ويفسرهذا الارتفاع في الانتاج حسبما افاد به المجمع ب"الوفرة الكبيرة للمادة الاولية".

وفيما يتعلق برقم الاعمال المسجل خلال السداسي الاول لـ 2016 فقد ارتفع الى ما يقارب 8ر5 مليار دج مقابل 2ر5 مليار دج الى غاية نهاية يونيو 2015 اي زيادة ب 12 بالمائة.

ونتج ارتفاع رقم الاعمال عن وضع فرق عمل بطريقة متتابعة خاصة في موقع الحراش وجسر قسنطينة اضافة الى تجسيد اتفاقيات مع الزبائن حسب نفس المصدر.

كما ساهم في ارتفاع رقم الاعمال التدابيرالتجارية التي جاءت في شكل تخفيضات للزبائن والتزام صيدال من خلال اجراءات الترويج وتوزيع منتجات فرع صوميدال .

وتمتلك صوميديال وهي شركة مختلطة بين صيدال والمجمع الصيدلاني الاوروبي والشركة المالية الجزائرية الاوروبية للمساهمة "فيناليب" ثلاثة اقسام مختصة على التوالي في صنع المنتجات الهرمونية والادوية على شكل سوائل و انواع جافة ( كبسولات واقراص).

وسمح ارتفاع الانتاج ورقم الاعمال لصيدال بتسجيل ربح خام يقدر ب 54ر1 مليار دج الى غاية 1 يونيو 2016 مقابل 05ر1 مليار دج في السنة الماضية اي ارتفاع ب 1ر46 بالمائة.

وتميز نشاط هذه الشركة بالبورصة بتحسن ب 4ر9 بالمائة لسعر سهم صيدال منتقلا بذلك الى 640 دج للسهم الى غاية نهاية يونيو 2016 مقابل 585 دج الى غاية نهاية جوان 2015.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ وأج