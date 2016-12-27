خبراء اقتصاد يؤكدون على ضرورة التوجه الى الاستثمار العائلي و الاطلاع على متطلبات السوق

أجمع خبراء في الاقتصاد، هذا الثلاثاء، أن التوجه نحو الاستثمار العائلي ضرورة للتكوين و الاطلاع على متطلبات السوق و المنافسة. و كذا تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات صغرى و متوسطة، بالإضافة إلى بحث سبل بناء الاقتصاد الوطني.

و بالمناسبة، أكد رئيس جمعيات رجاء للتنمية، نبيل يحياوي، خلال اليوم الدراسي حول واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، السياسة الاقتصادية الجديدة المنتهجة تهدف إلى ترشيد الشباب المستثمر و كذا خرجي الجامعات.

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة، الطلبة إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار العائلي، و بحث متطلبات السوق و المنافسة قبل الدخول عالم المال و الأعمال.

المصدر : الإذاعة الجزائرية