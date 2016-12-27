بوشوارب يجري عدة تغييرات على رأس المجمعات الصناعية العمومية

أجرى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الثلاثاء عدة تغييرات على رأس المجمعات الصناعية العمومية من خلال القيام تعيينات جديدة (ترسيمات وإنهاء مهام) حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقامت الوزارة -حسب البيان- بحركة جزئية على مستوى المديريات العامة لمجمعات الجزائر للتخصصات الكيميائية والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ومجمع النسيج ومجمع كهرباء الجزائر.

وسيتولى السيد جمال منة الرئيس المدير العام للمجمع متعدد الفروع (Divindus) ضمان رئاسة مجلس إدارة مجمع خدمات الاتصال والاشهار (أي.سي.أس) خلفا للسيد دردار عادل.

وأحيل الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتاكس" السيد حمادات اليزيد على التقاعد واستبدل بالسيد مالك صالح الذي ترك المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

كما تم تعيين السيد اوجيت نور الدين الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة فرع السباكة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (SNVI), مديرا عاما بالنيابة للمجمع ذاته (SNVI).

ويعد مجمع كهرباء الجزائر معنيا أيضا بهذه الحركة من خلال تعيين السيد كنان داواجي جيلالي مديرا عاما بالنيابة والذي خلف السيد تابلسي ابراهيم الذي أحيل على التقاعد.

وحسب نفس المصدر فإن "هذه التغييرات تندرج في إطار المتابعة المنتظمة لنشاط المجمعات العمومية الصناعية وكذا تقييم أداء المسيرين".

وأكد السيد بوشوارب في هذا الصدد أن الدافع وراء القيام بهذه التعيينات الجديدة يكمن في الضرورة الملحة لبعث ديناميكية جديدة في تسيير المجمعات الصناعية العمومية من اجل الإسراع في وضع مخططات التنمية المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة".

يذكر انه تم تأسيس المجمعات الصناعية العمومية في فبراير 2015.