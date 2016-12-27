الرابطة الأولى موبيليس (تسوية الرزنامة) مولودية بجاية - شباب باتنة (2-1)

27/12/2016 - 20:01

تغلبت مولودية بجاية على شباب باتنة بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0) لحساب تسوية الرزنامة عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وسجلت الأهداف من طرف مساعدية (د 10) و خثير (87) للموب, و جغماني (66) لشباب باتنة.

بعد هذا اللقاء, تقلص مولودية بجاية الفارق عن صاحب المرتبة ال15 , سريع غليزان إلى نقطتين, دون أن تغادر المركز الأخير بمجموع 11 نقطة.

 

الثلاثاء:      

مولودية بجاية - شباب باتنة        2-1

 

        الترتيب        نقاط         لعب

1 . مولودية الجزائر 30          15

2 .  مولودية وهران 28          15 

3. اتحاد الجزائر      26          15 

4. أولمبي المدية     25          15 

--. وفاق سطيف      25          15

6. شبيبة الساورة    22          15 

7. اتحاد بلعباس      21          15

--. نصر حسين داي 21          15 

9 . اتحاد الحراش    19          15 

10. شباب باتنة      16          15 

 -- . شباب بلوزداد  16          15   

--. شبيبة القبائل     16          15  

--. دفاع تاجنانت     16          15

14. شباب قسنطينة 14          15 

15. سريع غليزان   13          15

16. مولودية بجاية  11          15.

 

 

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