الرابطة الأولى موبيليس (تسوية الرزنامة) مولودية بجاية - شباب باتنة (2-1)

تغلبت مولودية بجاية على شباب باتنة بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0) لحساب تسوية الرزنامة عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.
وسجلت الأهداف من طرف مساعدية (د 10) و خثير (87) للموب, و جغماني (66) لشباب باتنة.
بعد هذا اللقاء, تقلص مولودية بجاية الفارق عن صاحب المرتبة ال15 , سريع غليزان إلى نقطتين, دون أن تغادر المركز الأخير بمجموع 11 نقطة.
الثلاثاء:
مولودية بجاية - شباب باتنة 2-1
الترتيب نقاط لعب
1 . مولودية الجزائر 30 15
2 . مولودية وهران 28 15
3. اتحاد الجزائر 26 15
4. أولمبي المدية 25 15
--. وفاق سطيف 25 15
6. شبيبة الساورة 22 15
7. اتحاد بلعباس 21 15
--. نصر حسين داي 21 15
9 . اتحاد الحراش 19 15
10. شباب باتنة 16 15
-- . شباب بلوزداد 16 15
--. شبيبة القبائل 16 15
--. دفاع تاجنانت 16 15
14. شباب قسنطينة 14 15
15. سريع غليزان 13 15
16. مولودية بجاية 11 15.