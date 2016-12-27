الرابطة الأولى موبيليس (تسوية الرزنامة) مولودية بجاية - شباب باتنة (2-1)

تغلبت مولودية بجاية على شباب باتنة بنتيجة (2-1), الشوط الأول (1-0) لحساب تسوية الرزنامة عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وسجلت الأهداف من طرف مساعدية (د 10) و خثير (87) للموب, و جغماني (66) لشباب باتنة.

بعد هذا اللقاء, تقلص مولودية بجاية الفارق عن صاحب المرتبة ال15 , سريع غليزان إلى نقطتين, دون أن تغادر المركز الأخير بمجموع 11 نقطة.

الثلاثاء:

مولودية بجاية - شباب باتنة 2-1

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 30 15

2 . مولودية وهران 28 15

3. اتحاد الجزائر 26 15

4. أولمبي المدية 25 15

--. وفاق سطيف 25 15

6. شبيبة الساورة 22 15

7. اتحاد بلعباس 21 15

--. نصر حسين داي 21 15

9 . اتحاد الحراش 19 15

10. شباب باتنة 16 15

-- . شباب بلوزداد 16 15

--. شبيبة القبائل 16 15

--. دفاع تاجنانت 16 15

14. شباب قسنطينة 14 15

15. سريع غليزان 13 15

16. مولودية بجاية 11 15.