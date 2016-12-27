تدمير مخبأين للإرهابيين ببومرادس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين ببومرداس من تدمير مخبأين (02) اثنين للإرهابيين، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 ديسمبر 2016 ببومرداس/ن.ع.1،مخبأين (02) اثنين للإرهابيين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة--يضيف المصدر ذاته-- "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك أربعة (04)

تجار مخدرات وضبطت (57،5) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من سيدي بلعباس ووهران/ن.ع.2، في حين تم ضبط (2700) لتر من الوقود بتلمسان".

من جهة أخرى --حسب نفس البيان--"وبكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، ضبطت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي شاحنة و(10) أطنان من المواد الغذائية و(06) أجهزة كشف عن المعادن".