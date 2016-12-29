عنتر يحي يضع حدا لمشواره كلاعب

وضع المدافع الدولي الجزائري السابق عنتر يحي حدا لمشواره كلاعب كرة قدم وهو في سن 34 بعدما حمل قميص "الخضر" بين 2004 و 2012, حسبما أعلن عنه اللاعب هذا الاربعاء بحسابه على تويتر.

وكتب يحي في رسالة مقتضبة: "بعض الاسطر لا تكفي لسرد المشوار و التعبير عن العواطف التي أحس بها لدى التفكير في وضع حد لمشواري كلاعب".

ويأتي هذا القرار يوم فقط عقب إعلان ناديه أورليانز (الدرجة الثانية الفرنسية) عن تعيينه كمناجير عام مكلف بالمجال الرياضي. وإلتحق عنتر يحي بأورليانز شهر يناير 2016 قادما من أنجي (الرابطة الفرنسية الاولى).

وتكون يحي في نادي سوشو الفرنسي قبل أن يلعب في إيطاليا بقميص أنتر ميلان (2000- 2002) ثم في فرنسا مع باسيتا (2002- 2005) و نادي نيس (2005- 2007) قبل أن يلتحق بالبطولة الالمانية ليدافع عن ألوان بوخوم (2007- 2001).

كما لعب عنتر يحي للنصر السعودي (2001- 2012) و بعده الترجي الرياضي التونسي سنة 2013.

ولعب عنتر يحي 54 مباراة مع المنتخب الجزائري مسجلا 6 أهداف مشاركا في كأس إفريقيا للأمم (كان-2010) بأنغولا و مونديال نفس السنة بجنوب إفريقيا ليضع حدا لمسيرته الدولية سنة 2013.

وكتب يحي إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ "الخضر" بتوقيعه هدف التأهل أمام مصر (1-0) يوم 18 نوفمبر 2009 بمدينة أم درمان السودانية لحساب مباراة السد المؤهلة لمونديال-2010.

وبات عنتر يحي المولود بمدينة ميلوز (فرنسا) ثالث دولي جزائري سابق يعلن عن إعتزاله ميادين كرة القدم كلاعب بعد عبد القادر غزال و القائد السابق مجيد بوقرة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج