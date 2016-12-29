قانون المالية 2017 : ما يجب معرفته عن أهم الإجراءات الجبائية

يرتقب قانون المالية 2017 الذي وقع عليه اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفعا في الرسوم والضرائب لمجابهة تدهور مداخيل الجباية النفطية.

الإجراءات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة

وسيرفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.

و لن يؤثر هذا التعديل على أسعار العشرات من المواد و السلع على غرار الخبز و السميد و الزيت بقاعدة الصوجا و الخضر و الفواكه باستثناء تلك المستوردة وكذا المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق و التجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة) حسب توضيحات المديرية العامة للضرائب.

و من السلع و الخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات و الحاصدات المصنوعة بالجزائر و الورق الموجه لصناعة و طباعة الكتب و عقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.

و حسب المديرية العامة للضرائب كل السلع و الخدمات المعفية من الرسم على القيمة المضافة "لن تعرف ارتفاعا في الأسعار".

و بخصوص السلع و الخدمات الغير المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سيكون التأثير بزيادة قدرها 2 بالمائة: على سبيل المثال علبة 500 غ من العجائن الغذائية بثمن 50دج ستكون ب 51 دج في حين سيمر سعر قارورة غسول الأواني من 120 دج إلى 122,40 دج.

من جهة أخرى ستكون خدمة الانترنت الخاضعة للمعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة سابقا خاضعة للمعدل العادي ابتداء من 1 يناير 2017 في حين تبقى خدمة الانترنت عبر الهاتف الثابث (أ دي أس أل) معفية من الرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

و سيكون مزيج غاز البوتان و البروبان المعفى من الرسوم سابقا خاضعا للرسم على القيمة المضافة ب 9 بالمائة إبتداءا من 1 يناير 2017 مع العلم أن هذا المزيج غير موجه للمنازل.

الضريبة الداخلية على الاستهلاك

سترفع أسعار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض السلع كالأتي:

- بخصوص التبغ : سيرفع سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك للتبغ البني من 1.040 دج/كغ الى 1.240 دج/كغ و التبغ الأبيض من 1.260 دج/كغ إلى 1.760 دج/كغ و السيقار من 1.740 دج/كغ إلى 2.470 دج/كغ.

سيتم الإبقاء على نسبة الارتفاع النسبية ب 10 بالمائة لكل علبة سجائر.

و بحسب المديرية العامة للضرائب لا يخص رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلا السجائر و السيقار و ستترجم برفع في الثمن بحوالي 5 دج للسجائر و 20 دج للسيقار باحتساب الرسم على القيمة المضافة.

- في ما يخص السيارات ذات سعة اسطوانة كبيرة (أكثر من 2.000 سنتيمتر مكعب و منها السيارات المستعملة في كل الميادين) و الطائرات العمودية الجديدة ارتفعت نسبة الضريبة الداخلية للاستهلاك من 20 إلى 30 بالمائة.

و شملت نسبة 30 بالمائة من الضريبة الداخلية للاستهلاك الدراجات النارية المستخدمة في البحر ( جت سكي) و الدراجات رباعية الدفع.

- و تبقى أسعار الضريبة الداخلية للاستهلاك المطبقة للقهوة ( تحت كل أشكالها) ثابتة.

- و فيما يخص البيرة: يرتفع مبلغ الضريبة الداخلية للاستهلاك من 3.610 دج للهيكتوليتر إلى 3.971 دج للهيكتوليتر أي ارتفاع بنسبة 10 بالمائة.

و يرتقب ارتفاع بنسبة 10 بالمائة لحقوق النقل المطبقة على النبيذ و الكحول المحتواة داخل المشروبات الكحولية.

غير أن حق النقل يبقى ثابت بالنسبة للكحول المستعملة في صناعة مواد التجميل و النظافة و كذاك المواد المستعملة حصريا لإنتاج الأدوية وهي غير صالحة للاستهلاك عبر الفم و كذاك المواد التي تستعمل لإنتاج الخل.

الضريبة على المواد البيترولية

ارتفعت الضريبة على المواد البيترولية بالنسبة للوقود بواحد (1) دج للمازوت و 3 دج بالنسبة للفئات الثلاثة من البنزين (عادي ممتاز و بدون رصاص).

و يقدم الأثر الضريبي( ضريبة القيمة المضافة و الرسوم على المنتجات النفطية) كالتالي:

- بالنسبة لزيت الغاز تنتقل الأسعار في المحطات من 76ر18 الى23ر20 دج للتر و بهذا يكون اثر ضريبي قيمته 47ر1 دج.

- و فيما يخص الأنواع الثلاثة من البنزين (عادي ممتاز و الخالي من الرصاص) تنتقل الأسعار على مستوى المحطات من 45ر28 الى 47ر32 دج للتر بالنسبة للبنزين العادي و من 42ر31 الى 49ر35 دج للتر بالنسبة للبنزين الممتاز و من 02ر31 الى 08ر35 دج للتر للبنزين الخالي من الرصاص. و بهذا يكون اثر ضريبي قيمته 4 دج.

الضريبة المطبقة للشحن في الدفع المسبق للهاتف النقال

ارتفع الشحن بالدفع المسبق للهاتف النقال من 5 إلى 7 بالمائة. -5- إنشاء ضريبة خاصة على عقود إنتاج أو نشر الإشهار بالنسبة للمواد الغير مصنعة محليا:

تخضع العقود الخاصة بإنتاج آو نشر الإشهار على المواد الغير مصنعة محليا إلى ضريبة خاصة تقدر 10 فالمائة ترتكز على القيمة الإجمالية للعقد.

و لهذا يستوجب على مؤسسات إنتاج الإشهار اقتطاع 10 بالمائة من رقم الأعمال المحقق اثر العقد الخاص بالمواد غير المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2017.

و يستوجب على مؤسسات النشر (شركات سمعية بصرية الصحافة المكتوبة شركات النشر المتخصصة عارضين.....) اقتطاع 10 بالمائة من رقم الأعمال المحققة اثر عقود النشر الخاصة بالمواد الغير مصنعة محليا و ذلك ابتداء من الفتح من جانفي 2017.

طابع جواز السفر

حقوق الطابع الجبائي المطبقة على جواز السفر البيومتري العادي الصادر في الجزائر أو لصالح أفراد الجالية الوطنية في الخارج بالإضافة إلى الجوازات الاستعجالية "تبقى دون تغيير أيا كان عدد الصفحات".

ومع ذلك هناك حق لطابع خاص ب"الإجراءات المستعجلة" في إصدار جوازات السفر: المواطنين الذين اختاروا الإجراء المستعجل وهذا يعني استخراج جواز السفر خلال مدة أقصاها 5 أيام سيخضعون لحق خاص الذي تم تحديد رسومه كالتالي: -25.000 دج بالنسبة لجواز ب 28 صفحة صادرة في آجال لا تتجاوز 5 أيام بناء على طلب من المواطن. - 60.000 دج لجواز 48 صفحة صدر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام بناء على طلب من المواطن. -7 طوابع لتجديد بطاقة الهوية بعد إعلان عن الضياع أو التضرر: إصدار بطاقة الهوية البيومترية الالكترونية لا تخضع لحق الطابع, لكن تجديد هذه البطاقة بسبب الضياع أو تضررها أو سرقتها يخضع صاحبها لدفع حق الطابع ب 1.000 دج.

ضرائب عقارية

الإخضاع للضريبة على الدخل الإجمالي (IRG), أرباح رأس المال المتاحة للمباني المبنية وغير المبنية: أرباح رأس المال تصرف للنظر للعقارات المبنية وغير المبنية تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 5 في المائة, ضريبة الاستقطاع.

ويتكون رأس المال الخاضع للضريبة من الفرق الإيجابي بين سعر بيع جيد وسعر الشراء أو خلق القيمة بواسطة ناقل.

ولا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي في هذا النوع أرباح رأس المال:

- المحققة عند التنازل عن ملكية عقارية مرتبطة بالتعاقب للتنازل عن ملكية العقار.

-المحققة عند التنازل على العقار من طرف المستأجر أو المؤجر في عقد الإيجار.

- تخص التنازل عن عقارات مبنية وغير مبنية المجمدة والتي عقدت منذ أكثر من عشر سنوات.

الضرائب على الدخل العقاري للملكيات المبنية وغير المبنية المؤجرة

- المداخيل العقارية من الملكيات المبنية وغير المبنية المؤجرة تم تحديدها كالتالي:

- 7 في المائة ضريبة الاستقطاع المحتسبة على المبلغ الصافي للايجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال الجماعي.

-10 في المائة ضريبة الاستقطاع المحتسبة على المبلغ الصافي للايجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال الفردي.

-15 في المائة ضريبة الاستقطاع المحتسبة على المبلغ الصافي للايجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال التجاري أو المهني.

ويطبق هذا المعدل أيضا في حالة الكراء لمؤسسات حتى وإن كان المحل للاستعمال السكني.