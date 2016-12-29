كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): تأهل تاريخي لاتحاد تبسة أمام جمعية الشلف (4-2)

تميز الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم (أكابر) الذي جرى يومي الثلاثاء و الأربعاء، بإنجاز تاريخي لاتحاد تبسة ممثل قسم الهواة (مجموعة الشرق)، بعد فوزه الكبير على جمعية الشلف (4-2) بعد الوقت الإضافي، كما أقصي مبكرا، أكبر الاختصاصيين في هذه المنافسة الشعبية، اتحاد الجزائر، صاحب 8 كؤوس. وطغت مفاجأة الشلف على كل مباريات هذا الدور، حيث نجح أبناء الشرق الجزائري في قلب الطاولة على جمعية الشلف في الوقت الإضافي الثاني للمباراة، بعد أن كان منهزما (1-2) بعد تسجيل المخضرم مسعود للهدف الثاني للشلف من ضربة جزاء (د 105).

وجاء فوز اتحاد تبسة في المرحلة الثانية من الوقت الإضافي بتسجيله 3 أهداف في الدقائق 107 و 111 و 120،

ويؤكد كناري مدينة تبسة تعلقهم بمنافسة الكأس، إذ بلغوا خلال نسخة-2016، المربع الذهبي قبل أن يسقطوا على يد من سيفوز بها، مولودية الجزائر، بملعب 5 جويلية بنتيجة (0-3)، وهم مصممون على تجاوز هذا الدور و بلوغ نهاية المطاف.

و يرافق اتحاد تبسة عن جدارة و استحقاق الأندية الأخرى المتأهلة و هي 6 من الرابطة الأولى، بالإضافة إلى أهلي برج بو عريرح الممثل الوحيد للرابطة الثانية.

و نجحت تشكيلة "الجراد الأصفر" في الإطاحة باتحاد الحراش في لقاء حضره جمهور قياسي من الفريق المحلي، علما بان تشكيلة الضاحية الشرقية للعاصمة، فوتت على نفسها فرصة تعديل النتيجة في الشوط الثاني بعد أن أهدر لاعبها بولخوة رمية جزاء.

ويكون اتحاد الحراش ثالث فريق من الرابطة الأولى يقصى في هذا الدور بعد اتحاد الجزائر و شبيبة الساورة المنهزمين في بلعباس و سطيف بضربات الترجيح بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل على التوالي (0-0) و (2-2).

وعبر حامل الكأس مولودية الجزائر للدور المقبل بسهولة على حساب اتحاد بني دوالة (قسم الهواة -وسط) الذي خرج بشرف رغم الهزيمة الثقيلة (1-7) أمام فريق يوجد في أحسن أحواله و الذي توج باللقب الشتوي الرمزي لمرحلة الذهاب.

وعرف هذا الدور أيضا خروج ممثلي الرابطة الثانية نادي بارادو و مولودية سعيدة، بضربات الترجيح أمام نظيريهما للرابطة الأولى نصر حسين-داي، منشط نهائي النسخة الماضية و شباب بلوزداد الذي استعاد هيبته منذ عدة أسابيع.

أما "قزم" هذا الدور، نصر الفجوج (قسم ما بين الجهات/شرق) فقد صمد بكل شجاعة أمام صاحب الرقم القياسي في الألقاب الوطنية و الإفريقية، شبيبة القبائل التي أكدت مرة أخرى معاناتها هذا الموسم، وانتظرت الدقيقة (83) لتتخلص من شبح الإقصاء وتتنفس الصعداء بواسطة الهداف الإختصاصي للكناري بولعويدات.