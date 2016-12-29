ترحيل 1200 عائلة في المرحلة الرابعة و الأخيرة من العملية الـ 21 هذا الخميس

يشرف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية الـ 21 للترحيل هذا الخميس والتي ستمس 1200 عائلة نحو سكنات جديدة بكل من سيدي عبد الله ،الحراش و الرحمانية.

العملية الـ 21 للترحيل تمس 1200 عائلة من المقاطعات الإدارية لبراقي ، باب الوادي ،زرالدة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس وحسين داي.

و في هذا الشأن قال والي الجزائر عبد القادر زوخ إن المرحلة الرابعة من العملية 21 تمس 1200 عائلة ، و نحن في صدد تحضير العملية 22 و التي ستنطلق مع الثلاثي الأول من السنة الجديدة و تشمل 4 آلاف عائلة.

يشار إلى أن ترحيل هذه العائلات سيتم على مستوى 4 أحياء سكنية جديدة تضم حي 1200 مسكن سلاماني بالكاليتوس و حي 473 مسكن كوريفة بالحراش وحي 400 مسكن ببلدية الرحمانية وحي 300 مسكن بلدية الرحمانية.

وتمس المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية 21 للترحيل (16) موقعا للبيوت القصديرية وتشمل أحياء النخلة ببلدية الكاليتوس (244 عائلة) وعمر وهيب ببلدية بولوغين ( 335 عائلة) والثكنة بوبلوغين (98 عائلة) و الهضبة ببولوغين (74عائلة) و أخيرا حي جاييس ببولوغين (62 عائلة) .

كما تشمل العملية ترحيل 4 أحياء قصديرية كائنة بأرضية مشروع 1900 مسكن عدل ببلدية زرالدة بمجموع (39 عائلة) و5 أحياء قصديرية ببلدية الرحمانية بمجموع (204) عائلة والحي القصديري بموقع مشروع توسعة الطريق الوطني رقم 63 ببلدية المعالمة بمجموع ( 5 عائلات ) وكذا الحي القصديري الهضبة "أزيرو" بموقع مشروع السكنات العمومية الترقوية ببلدية سطاوالي بمجموع 25 عائلة.

كما ستمس العملية 35 عائلة كانت تحتل فضاءات بيداغوجية عبر 22 مؤسسة تربوية على مستوى بلديات القبة و باب الزوار وبرج الكيفان و المرسى وجسر قسنطينة و بئر خادم وبئر مراد رايس و السحاولة .

من جهة أخرى، ستستفيد 80 عائلة ببلدية الرحمانية من سكنات ضمن مشروع 400 مسكن الرحمانية في إطار توزيع السكن العمومي الإيجاري وتسمح العملية من استرجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها بحوالي 80ر18 هكتار.

إلى ذلك طمأن الوالي بالمناسبة المواطنين الذين لم يشملهم الترحيل في إطار عملية 21 ليوم الخميس خاصة بالنسبة لساكني الحميز و برج الكيفان و بلديات أخرى أنهم سيستفيدون من حقهم في الإسكان ضمن العملية 22 التي "يحضر لها بجدية"، وقال أن حظيرة السكن في الولاية "تبلغ 44 ألف وحدة سكنية لم يستغل منها سوى 50 %".