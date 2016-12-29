أحمد مداني للاذاعة : عملية اختيار المواقع لعدل 2 لا تزال مستمرة

أكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مداني، أن عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 لا تزال مستمرة إلى غاية استكمال العدد المبرمج على المستوى الوطني و المحدد بـ129 ألف سكن.

و أضاف مداني، هذا الخميس، في اتصال هاتفي لموقع الإذاعة الجزائرية، أن الموقع الالكتروني لا يزال مفتوحا و لم تستكمل العملية بعد نظرا لضياع كلمة السر لبعض المكتتبين، على أن يتم غلقه بعد يومين أو ثلاثة.

و بالنسبة إلى العاصمة، أشار إلى أن رقم التسجيل (1600) قد تغير بعد تصفية الملفات، مؤكدا أن الأرقام التي تفوق 40 ألف سيتمكنون من الدخول إلى الموقع و تأكيد اختيارهم.

و في رد على مصير الـ80 ألف مكتتب بالعاصمة، قال مداني بأنه سيتم إعادة فتح الموقع شهر مارس 2017 على أن تبرمج مواقع سكنية أخرى إلى غاية استكمال كل المكتتبين.

للإشارة، تمكن أكثر من 60 ألف مكتتب بالقيام باختيار المواقع إلى غاية أمس الأربعاء.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية/ أمينة جعفر