تيميمون: عشر سنوات من أهليل...تراث وحضارة

انطلقت أمس الأربعاء بتميمون -أدرار- فعاليات المهرجان الوطني الثقافي أهليل في طبعته العاشرة بمشاركة33 فرقة تمثل مختلف طبوع هذا التراث العالمي الذي صنفته اليونسكو ضمن الروائع اللامادية

حفل الافتتاح اشرف عليه والي ولاية أدرار مصطفى ليماني بمسرح الهواء الطلق بحضور السلطات المحلية والمثقفين والفعاليات الجمعوية وجمع غفير من المواطنين والسياح ومحبي هذا اللون التراثي في الطبعة التي تحمل اسم المرحوم الدامهمي وهو احد شيوخ اهليل تكريما لإسهاماته في خدمة التراث وقد ارتدت الواحة الحمراء البارحة ألوانها الاحتفالية خصوصا وانه متزامن والموسم السياحي بالإقليم وشهد وسط المدينة استعراضات فلكلورية واسعة استقطبت الجمهور

وكشف محافظ المهرجان احمد جولي في حوار لإذاعة أدرار إن الاحتفالات تعرف إقبالا كبيرا للزوار، و سطرت المحافظة ورغم غياب الاعتمادات المالية هذه السنة برنامجا يتضمن محاضرات لأساتذة وباحثين متطوعين بمكتبة المطالعة العمومية حول هذا السماع الموسيقي العريق وسبل الحفاظ على قصائده وأهمية هذه المواعيد الثقافية في الترويج الاعلامي والسياحي.

أهليل...موروث وحضارة....

الموروث الشفهي العالمي يتغني بالقصيد الصوفي بالامازيغية الزناتية بموسيقى خاصة وفرق رجالية أو نسائية صنفته اليونسكو سنة2005 ضمن 43 من روائع التراث الشفهي اللامادي العالمي

هذا النوع ينتشر في منطقة قورارة المقاطعة الإدارية تيميمون شرق أدرار حيث يرى البعض أن التسمية مشتقة من "أهل الليل" باعتبار انه يؤدى في الليل، بينما ربطها البعض الآخر بالهلال، ويذهب آخرون إلى أن الكلمة جاءت من التهليل لله ومن عبارة "لا إله إلا.الله وهناك عديد الرؤى المختلفة في هذا المجال مثلما أبرزه الباحث عبد الكريم بن خالد للإذاعة

ويشترك في أدائه النساء منفردين أو الرجال، وهم واقفون يرددون نفس الكلمات مع مرافقتها بالتصفيق و هناك نوعين من هذا الفن يطلق على الأول اسم تقرابت، ويُؤدى جلوسا بآلات موسيقية خاصة في المناسبات الدينية، والثاني هو "أهليل" ويؤدى وقوفا

وساهم المهرجان الثقافي اهليل الذي انطلق سنة2007 في إعادة بعث هذا الموروث وولدت عديد الجمعيات الفنية تشمل فرق النساء والرجال والأشبال في الحفاظ عليه بالإضافة إلى مشاركاتهم في مهرجانات وطنية ودولية وصار أهليل هو صورة قوراة وسفير المنطقة ثقافيا.

المصدر: لحسن حرمة من إذاعة الجزائر بأدرار