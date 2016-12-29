سلال : اجتماع الثلاثية سينعقد في مارس المقبل

أعلن، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الأربعاء، أن اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-منظمات أرباب العمل)، سيعقد خلال شهر مارس المقبل، حيث سيخصص أساسا لتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة

وأوضح الوزير الأول، خلال نزوله ضيفا على لقاء خاص بالتلفزيون الجزائري،

أن الاجتماع الـ20 للثلاثية سيعكف على تقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وكذا دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكان اجتماع الثلاثية الأخير الذي عقد في يونيو الفارط قد تطرق إلى العديد من الملفات أهمها النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الاستثمار والشغل بالإضافة إلى ضبط نظام التقاعد.

وبعد أن شدد على أن دعم الإنتاج ودعم المؤسسة هو صميم حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المحتملة" ابرز سلال أن الأرقام تؤكد أن الجزائر في وضعية اقتصادية مريحة بفضل الإجراءات المتخذة كترشيد النفقات وتحفيز الاستثمار لبلوغ هدف تنويع الاقتصاد.

كما جدد التأكيد على سعي السلطات العمومية الدائم لتحسين الإطار المعيشي للمواطن مضيفا أنه رغم التراجع الكبير لأسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أن "الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية مستقرة".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية