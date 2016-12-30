مبعوث الأمم المتحدة يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في سوريا

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه هذا الخميس، بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة معربا عن أمله في أن يسمح بتقديم المساعدات للمدنيين.

وأعلن مكتب دي مستورا في بيان"يرحب المبعوث الخاص بإعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة"الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس الجمعة.

وأعرب دي ميستورا أيضا عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الذي رعته روسيا وتركيا إلى"إنقاذ أرواح المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء سوريا وتمهيد الطريق أمام محادثات مثمرة في استانا"عاصمة كازاخستان.

وأعرب دي ميستورا عن دعمه لتلك المحادثات التي ستعقد خارج إطار الأمم المتحدة مجددا تأكيد رغبته بأن تستأنف المفاوضات بوساطة من مكتبه مطلع العام المقبل.

وأوضح البيان أن"المبعوث الخاص يرى أن هذه التطورات يجب أن تساهم في استئناف المفاوضات السورية الداخلية الشاملة والمنتجة التي ستتم الدعوة إليها برعاية الأمم المتحدة في 8 فبراير 2017".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت في وقت سابق اليوم وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية إعتبارا من منتصف ليل الخميس.

وأفاد التلفزيون السوري نقلا عن بيان صادر عن القيادة العامة السورية, إن هذا الأمر جاء "بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من إتجاه".

المصدر : الوكالات