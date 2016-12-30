الجزائرية للمياه: إطلاق الدفع الالكتروني لفواتير الماء

أطلقت أمس الخميس شركة الجزائرية للمياه بالشراكة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية نظام دفع الالكتروني للفواتير لصالح المشتركين في 46 ولاية عبر الوطن.

وتم ترسيم هذا النظام من خلال توقيع اتفاقية بين المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير و الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية المحلية بوعلام جبار بحضور وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي والوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية السيد معتصم بوضياف.

وحسب السيد جبار سيمكن هذا النظام ابتداء من الان لكل حامل البطاقة بينبنكية مسلمة من طرف اي بنك كان الدفع عن بعد لفواتير الماء بالولوج للموقع الالكتروني للجزائرية للمياه وهذا بفضل النظام البينبنكي.

وأكد من جهته السيد زاير ان الزبائن الذين يستخدمون البطاقات البنكية لا يلزمون بدفع المصاريف الإضافية ولا يدفعون الا مبلغ الفاتورة.

وأكد السيد والي ان هذا النظام للدفع الجديد يعني اكثر من 5 ملايين مشترك موزعين عبر 44 ولاية تغطيها الجزائرية للمياه و ولايتي الجزائر العاصمة و تيبازة اللتين تغطيهما شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة (سيال).

وفيما يخص الفرعين الاخرين للجزائرية للمياه و هم شركة المياه لوهران و شركة المياه و التطهير لقسنطينة سوف يدخلان هذا النظام قبل نهاية جانفي 2017.

ومن جهته، أعلن السيد بوضياف ان هذه الخدمة التي تعني حاملي البطاقة البينبنكية ستعمم على زبائن بريد الجزائر بفضل التفاعل بين البنوك و البريد.

ونذكر ان العديد من الشركات قد أطلقت في شهر أكتوبر الفارط الدفع الالكتروني لخدماتها لصالح زبائنها ومنها اتصالات الجزائر موبيليس الخطوط الجوية الجزائرية الصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للعمال الإجراء جازي اوريدو وامانة للتأمينات.

وسيقوم متعاملون آخرون بتطبيق نفس النظام قبل نهاية مارس 2017 كالشركة الجزائرية للتأمينات ديوان الترقية و التسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".