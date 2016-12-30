مقتل شخصين و إصابة 10 آخرين في حادث مرور بسكيكدة

قتل شخصان اثنان و أصيب 10آخرون بجروح متفاوتة في الحادث المروري الذي وقع أمس الخميس بالمكان المسمى "بوغلبون"ببلدية عين بوزيان (جنوب غرب سكيكدة) حسبما ورد اليوم الجمعة في حصيلة نهائية لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع إثر خلل في مكابح إحدى الشاحنات من الحجم الكبير و فقدان سائقها السيطرة عليها لتصطدم بثماني سيارات مضيفا بأن الشخصين الهالكين البالغين من العمر 29 و 43 سنة قد لفظا أنفاسهما الأخيرة بعين بالمكان و تم نقل جثتيهما إلى جانب الجرحى ( 2-53 سنة) إلى مستشفى الحروش.

للإشارة فإن الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية قسنطينة و سكيكدة قد تسبب في شل حركة المرور إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.

للتذكير فقد أعلنت الحماية المدنية أمس الخميس في حصيلة أولية خاصة بهذا الحادث عن هلاك شخصين اثنين و إصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات هذا الحادث.