كأس الجـزائر لكـرة القدم (الدور ربع النهائي): سحـب عملية القرعة يوم 8 جانفي

ستسحب قرعة الدور ربع النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم أكابر يوم 8 جانفي المقبل، حسبما علم هذا الجمعة من رئيس اللجنة المشرفة على المنافسة علي مالك.

وقال مالك:"لقد إحتفظنا بتاريخ 8 يناير بالنسبة لمراسيم سحب القرعة في إنتظار ترسيم ذلك".

وتم التعرف يومي الثلاثاء والأربعاء على النوادي المتأهلة إلى الدور ربع النهائي المقرر خلال شهر مارس.

وينشط هذا الدور ستة فرق من الرابطة الاولى هي: شبيبة القبائل و وفاق سطيف واتحاد بلعباس ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد ونصر حسين داي بالإضافة إلى ممثل واحد عن الرابطة الثانية هو أهلي برج بوعريريج وآخر من قسم الهواة (شرق) هو اتحاد تبسة الذي بلغ الموسم الماضي المربع الذهبي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية