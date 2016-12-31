الأسرة الإذاعية والفنية تودع فقيدها حواس بن شايطة

يوارى الثرى ظهر هذا السبت جثمان فقيد الأسرة الإذاعية والفنية حواس بن شايطة بمقبرة الرغاية بالعاصمة.

وكان المرحوم الذي وافته المنية هذا الجمعة إثر سكتة قلبية عمل بالإذاعية الجزائرية كممثل مسرحي محترف حيث أدى العديد من الأدوار في مسلسلات إذاعية منها المسلسل الديني عمر بن عبد العزيز الذي هو في طور الانجاز.

وعن هذا الفقيد قال الإعلامي محمد شلوش إنه "كان واحدا من خيرة أبناء الإذاعة الجزائرية وغاية في الأخلاق وفي الطيبة وتجتمع فيه كل مواصفات الإنسان السوي المحبوب من قبل الجميع،وانه كان من الممثلين المقتدرين وكان يتميز بالجدية والمثابرة والمواظبة فضلا عن تمكنه من اللغة والتاريخ".

وعلى اثر هذا المصاب تقدم وزير الاتصال حميد قرين والمدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل وكل عمال الإذاعة بخالص التعازي لأسرة الفقيد راجين من المولى عز وجل ان يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.