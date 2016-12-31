اختتام مهرجان أهلليل بوصلات تراثية أصيلة رسالة من الأجداد إلى الأحفاد

أسدل الستار سهرة الجمعة على فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل بالولاية المنتدبة تيميمون (200 كلم شمال أدرار) الذي نظم تحت شعار "أهلليل رسالة الأجداد للأحفاد" في أجواء تراثية بهيجة مليئة بالألوان.

وعرفت سهرة الإختتام التي ميزها حضور جمهور غفير بمدرجات مسرح الهواء الطلق بالواحة الحمراء تقديم وصلات تراثية لمختلف الفرق المشاركة التي أبدعت في تقديم روائع قصائد أهلليل.

وقد لمعت في هذا المشهد المتنوع لفرق أهلليل من فئة الأشبال من الإناث اللواتي تألقن بكل اقتدار في تقديم قصائد من هذا التراث اللامادي الخاص بهذه المنطقة في أحسن أداء وهو ما انعكس صداه من خلال تجاوب الجمهور مع أدائهن بكل عفوية وحماسة.

وتعاقبت الفرق المشاركة على ركح المسرح في مشهد ثقافي متنوع تواصل حتى ساعة متأخرة من الليل و الذي تابع الجمهور جميع فقراته رغم برودة الطقس.

وجرى في ختام المهرجان الذي أهديت هذه الطبعة العاشرة منه لشيخ أهلليل في طبع " تقرابت" الراحل الدا مهمي أعمر محمد بن إبراهيم (1918 1977) تكريم شرفي لعائلته نظير الجهود التي بذلها طيلة حياته في أداء قصائد إيزلوان (أهلليل) في مختلف المناسبات التي شهدها إقليم قورارة.

وتم بنفس المناسبة تكريم المشاركين و المساهمين بشهادات شرفية عرفانا لدورهم في إنجاح هذه التظاهرة التراثية.

وعاشت منطقة قورارة على مدى ثلاثة أيام أجواء ممتعة صنعتها فعاليات المهرجان الثقافي الوطني أهلليل في طبعته العاشرة التي عرفت مشاركة أكثر من ثلاثين فرقة وجمعية مهتمة بتراث أهلليل والتي قدمت خلالها عروضا تراثية شيقة إستمتع بها الجمهور من سكان و ضيوف إقليم قورارة الذين لم يفوتوا ليالي هذا الحدث الثقافي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج