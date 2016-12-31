وزارة الصحة تحذر من الإخلال بالمناوبة خلال عطلة بداية السنة الجديدة 2017

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة إحترام جدول المناوبة وتقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطن خلال عطلة افتتاح السنة الجديدة 2017 , حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة .

وأوضح ذات المصدر أن "الوزارة ستقوم بعملية تفتيش واسعة تمس 48 ولاية ابتداء من اليوم السبت 31 ديسمبر 2016 وتستمر إلى غاية أمسية يوم غد الأحد الفاتح يناير 2017 لتأكد من مدى احترام جدول المناوبة للنشاطات الطبية والجراحية لمختلف مصالح المؤسسات الإستشفائية عبرالقطر".

كما ستقوم مصالح التفتيش للوزارة بالإضافة إلى معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف الإستقبال وتوجيه المرضى بالمؤسسات الإسشتفائية ب"الإطلاع على مدى إحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط المستخدمين لمكافحة ظاهرة الغياب المرتبطة بإحتفالات السنة الجديدة 2017 .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج