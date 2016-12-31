البيض: 17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 17 مسافرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب هذا السبت لحافلة نقل المسافرين بالقرب من البيض حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض بإقليم بلدية الخيثر عندما انحرفت وانقلبت حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط أدرار-الجزائر العاصمة مما أدى إلى إصابة 17 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة حسب ذات المصدر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الجرحى نحو العيادة الجوارية لبلدية الخيثر و المؤسسة العمومية الإستشفائية لبلدية بوقطب لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

وفي السياق لقي ستة (06) أشخاص مصرعهم و أصيب 20 آخرين بجروح اثر حوادث المرورخلال الفترة الممتدة ما بين 29 و31 ديسمبر الجاري .

و سجلت أثقل حصيلة بولاية سكيكدة , بوفاة شخصين و أصابة 10 آخرين بجروح على أثر اصطدام وقع بين 08 سيارات من الوزن الخفيف و شاحنتين (02) على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى بوغلبون ببلدية عين بوزيد دائرة سيدي مزغيش.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج