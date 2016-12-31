البيض: 17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

31/12/2016 - 14:50

أصيب 17 مسافرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب هذا السبت لحافلة نقل المسافرين بالقرب من البيض  حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض بإقليم بلدية الخيثر عندما انحرفت وانقلبت حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط أدرار-الجزائر العاصمة   مما أدى إلى إصابة 17 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة   حسب ذات المصدر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الجرحى نحو العيادة الجوارية لبلدية الخيثر و المؤسسة العمومية الإستشفائية لبلدية بوقطب لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

 وفتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

وفي السياق لقي ستة (06) أشخاص مصرعهم و أصيب 20 آخرين بجروح اثر حوادث المرورخلال الفترة الممتدة ما بين 29 و31 ديسمبر الجاري .

و سجلت أثقل حصيلة بولاية سكيكدة , بوفاة شخصين و أصابة 10 آخرين بجروح على أثر اصطدام وقع بين 08 سيارات من الوزن الخفيف و شاحنتين (02) على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى بوغلبون ببلدية عين بوزيد دائرة سيدي مزغيش.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

 

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